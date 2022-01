"Fünfzehn Minuten über den Fünfzehnten" nennt sich der Podcast des Bezirksmuseums Rudolfsheim. In der aktuellen Folge gibt's einen Rückblick auf das Jahr 2021 .

WIEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Bezirksmuseumsleiterin Brigitte Neichl ist beim produzieren von Podcasts äußerst fleißig: "In Folge 42-46 von "Fünfzehn Minuten über den Fünfzehnten - Alles neu macht der Jänner" blicken wir zurück auf das Jahr 2021 und widmen uns der Frage, was aus der allerersten Episode noch stimmt, was sich geändert hat und was ergänzt werden sollte", so Neichl.

"Wir", das sind Brigitte Neichl und Maurizio Giorgi sowie die beiden Grätzelkorrespondentinnen Karin Elise Sturm und Karin Martiny.

Zweimal Hörgenuss

Im ersten Teil von insgesamt fünf erfährt man, welche Podcast Folgen dem Team besonders gut gefallen, wie viele Menschen schon zugehört haben und was eine Miniserie zur Bezirksgeschichte mit Raumschiff Enterprise zu tun hat.

Teil zwei beschäftigt sich mit der Frage, ob Podcaster zu ihren Zuhörern "Du" oder "Sie" sagen sollen, wozu es diesen Podcast überhaupt gibt und wie man die bisherigen Gespräche mit interessanten Menschen aus Rudolfsheim-Fünfhaus graphisch als Bild darstellen könnte. Brigitte Neichl erzählt auch noch von der "Aufregung des letzten Klicks" von 2019.

Zur Sache

Wenn Du Fragen, Anregungen und/oder Ideen für den Podcast hast, interessante Menschen aus dem 15. Bezirk kennst oder selbst etwas zu erzählen hast, melde Dich unter podcast@bm15.at

Mehr Infos unter museum15.at/podcast

