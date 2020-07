"Reinwein"-Besitzerin Karolina Szalaiova lädt zum saisonalen Schmaus in neuem Glanz.



RUDOLFSHEIM. Saisonale Spezialitäten, Flammkuchen oder Knusperteller mit einem erfrischenden Craft Beer oder einem Glas Wein: Das "Reinwein" in der Reindorfgasse 10 ist der soziale Treffpunkt in Rudolfsheim-Fünfhaus.

Den Lockdown hat Besitzerin Karolina Szalaiova für eine Erneuerung genutzt.

"Dankeschön an die Gäste"

Seit mittlerweile fünf Jahren gibt es das Lokal "Reinwein". Die Speisen variieren je nach Jahreszeit und Verfügbarkeit. "Wir legen besonderen Wert auf saisonale Produkte", erzählt Szalaiova. Klassiker sind der Flammkuchen um 8,90 Euro oder der Knusperteller bestehend aus österreichischem Käse und Salzcrackern mit Feigensenf um 3,80 Euro. Geöffnet ist Montag bis Samstag von 16 bis 1 Uhr.

Die Krise hat das "Reinwein" so weit gut überstanden.

"Dadurch, dass wir überschaubare Fixkosten haben, ist es sich ohne gröbere Einschnitte recht gut ausgegangen. Die Miete wurde uns sogar von der Hausbesitzerin für zwei Monate erlassen", ist Szalaiova erleichtert. Außerdem möchte die Besitzerin eines unbedingt loswerden: "Die Leute aus der Umgebung lernen wieder, das eigene Grätzel zu schätzen, und haben uns in letzter Zeit sehr unterstützt. Darüber freuen wir uns ganz besonders und möchten an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön aussprechen."

Im "Reinwein" ist jetzt für noch mehr Gemütlichkeit gesorgt. Das Lokal präsentiert sich nach der Krise mit neuen Sitzgelegenheiten, einer zusätzlichen Lüftung und einer neuen Dämmung. "Ich wünsche mir, dass wir bald wieder länger geöffnet haben dürfen und dass uns die Leute aus dem Grätzel auch weiterhin so treu bleiben", so Szalaiova.

Zur Sache

"Reinwein"

Reindorfgasse 10

Reservierung: info@reinwein.wien oder unter 0650/211 81 93

Geöffnet Montag bis Samstag ab 16 Uhr

www.reinwein.wien