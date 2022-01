Wenn Inga Lynch unterwegs ist, gleicht ihr Konzertprogramm einer Reise auf dem “Lonesome Highway” oder sie spielt spontan mit Musikern, die sie auf ihrem Weg trifft. Am 4. Februar wird das Cafe Amadeus bespielt.

WIEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Auf ihren Zwischenstopps in Wien hat die Künstlerin Inga Lynch einen kongenialen musikalischen Wegbegleiter Josi Kreiza .zur Seite. Eigenkompositionen, wie auch Klassiker der Helden der Country- Folk und Blues-Musik werden mit der nötigen Portion Augenzwinkern und einem charmanten Lächeln serviert.



Mit Säge und Gitarre

Von singender Säge bis ungewöhnliche Arrangements und österreichischen Übersetzungen amerikanischer Klassiker bietet ihre Show alles, was zwischen Tennessee und dem Schwarzenbergplatz zu wünschen ist. Am Freitag, den 4. Februar, unterhält sie die Gäste des Cafe Amadeus in der Märzstraße 4 ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

