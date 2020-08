RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Die Wahl-Allianz "Links – KPÖ" wird bei der Wahl am 11. Oktober auch in Rudolfsheim-Fünfhaus auf dem Stimmzettel stehen. Didi Zach, Landessprecher der KPÖ Wien und seit 2015 Bezirksrat für ANDAS, hält den Gewinn eines zweiten Mandats im Bezirksparlament für realistisch.

"Damit hätten wir dann Klubstatus und auch mehr Möglichkeiten, uns für die Anliegen der Menschen in Rudolfsheim-Fünfhaus effektiv einzusetzen", so Zach. Er verweist auf seine Bemühungen für eine Wiedereröffnung der Straßenbahn-Linie 8 sowie auf seine Initiative für mehr Grün im öffentlichen Raum, auf die Unterstützung des Sozialmarktes des Arbeiter-Samariter-Bundes in der Pillergasse sowie sein Engagement gegen Hass und Hetze.

"Links" stehe, so Zach, "für höhere Löhne und Pensionen, für gleichen Lohn für gleiche Arbeit, für leistbares, zeitgemäßes Wohnen, für einen Nulltarif in allen Öffis und selbstverständlich für gleiche Rechte für alle Menschen, die in Wien leben".

