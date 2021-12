Ab Februar 2022 bekleidet Matthäus Zelenka – gemeinsam mit Carola Lindenbauer – die Rolle des Geschäftsführers der Wiener Stadthalle. Er löst seinen Vorgänger Wolfgang Fischer ab.



WIEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Der bisherige Chef der Wiener Ticket Gruppe, Matthäus Zelenka, wird sich ab Februar um die Leitung des Veranstaltungsbereichs der Wiener Stadthalle kümmern. Er wird das Unternehmen gemeinsam mit der bisherigen kaufmännischen Geschäftsführerin Carola Lindenbauer leiten.

Instagram eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Instagram ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Instagram ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Instagram Instagram immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Positives Echo



"Ich freue mich sehr, dass mit Matthäus Zelenka ein ausgewiesener Veranstaltungsprofi in die Geschäftsführung der Wiener Stadthalle kommt, der mit seiner langjährigen Erfahrung im Veranstaltungswesen, seiner enormen Kompetenz und seinen ausgezeichneten Kenntnissen in der Kultur- und Freizeitwirtschaft die Geschäftsführung der Wiener Stadthalle maßgeblich verstärken wird", sagt der Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke über den Wechsel in der Führungsspitze.

Google Maps eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Google Maps ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Google Maps ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Google Google Maps immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Wechsel innerhalb der Wien Holding

Seit August diesen Jahres konnten sich Interessierte für die Stelle bei der Wien Holding bewerben, da ein Nachfolger für den bisherigen Geschäftsführer, Wolfgang Fischer, mit Jänner 2022, gesucht wurde. Fischer widmet sich neuen Aufgaben in einem Unternehmen der Wien Holding, nämlich der DDSG Blue Danube, er wird ab Februar als Geschäftsführer die DDSG mit Wolfgang Hanreich leiten.

Mehr zum Thema:



Wiener Stadthalle bleibt bis 15. September eine Teststraße