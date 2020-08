Die Aufführung der Oper Elektra um 18 Uhr kommt meinem engen Zeitfenster eher gelegen, als die Abendtermine, daher rein in den Zug und auf nach Salzburg. Die Festspielwochen sind immer für eine Überraschung gut, aber ich habe keine besondere Erwartung. Die Salzburger Fotographen wissen auch nichts, aber die Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler ist in festliches Rot gekleidet und scheint leicht nervös zu sein. Der Grund ist bald klar. Plötzlich taucht die niederländische Königin a. D. Beatrice mit Gefolge auf, wird von der Präsidentin empfangen bevor sie im Festspielhaus vor den Fotographen entfliehen.

Etwas später dann Dauergast Fürstin Gloria von Thurn und Taxis mit Begleitung mit einer riesigen Goldkette geschmückt. Aber es nicht alles Gold was glänzt, aber die Fürstin liebt bekannterweise Ausgefallenes in Mode und Schmuck. In echt Gold wäre das Teil sicherlich 30 kg und mehr schwer.

Auch Nationalratspräsident Kurt Swoboda kommt in Begleitung von CSU Europapolitiker Manfred Weber, beide in Damenbegleitung. Weiters zu sehen Ex Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl und ORF Moderatorin Claudia Reiterer und Kammersänger Heinz Zednik, der zieht es aber vor mit seiner aparten Begleitung nicht fotographiert werden zu wollen.

Die Festspiele sind schon in der Endphase, jedoch stehen noch die Höhepunkte der Stars bevor. Netrebko, Bartoli und Florez stehen noch am Programm und werden noch für einen fulminanten Abschluss der mutigen Festspiele 2020 im Zeichen von Corona sorgen.