„Are we the crash test dummies of the beginning 21st century and if so, what for?“ Willkommen im Labortest: life – society – economy. Testen Sie Ihre Leidens- und Belastungsgrenzen oder auf gut neoliberalisch: viel Erfolg. Helene Weinzierl stellt in dieser Uraufführung die Frage, ob die beschleunigte Gesamtsituation in einem Crash enden muss.