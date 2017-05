HORSES (inspiriert von Patti Smith)

Wiederaufnahme:

HORSES

: Tom Müller: Gerrit Jurda: Kilian Bierwirth und Katharina Shakina: 24. und 26. Mai 2017, 20 Uhr: Theater im KunstQuartier, Paris-Lodron-Str. 2a, 5020 SalzburgEuro 10,-/erm. Euro 5,-erhältlich an der AbendkasseReservierungen unter:Tel: +43 662 6198 3121(Mo-Fr, 9.00-14.00 Uhr)E-Mail: schauspiel@moz.ac.atWebsite: www.schauspiel.moz.ac.at

"Wenn die Welt einmal nichts anderes mehr ist als ein einziges schwarzes Gehölz für unsere erstaunten Augen, dann werde ich dich finden."Inspiriert von Patti Smith, erzählt HORSES eine von jeglichen Konventionen befreite Liebesgeschichte. Die Arbeit wirft einen Schimmer der Hoffnung in diese Welt, die ihre eigene Zukunftsfähigkeit mit jedem Tag mehr verspielt. Der Kampf um Utopien muss Teil unserer Lebenswirklichkeit sein, damit ein Überleben möglich werden kann.ist ein Gebet für die Liebe als das einzige Heiligtum, für das es sich zu kämpfen lohnt – ein radikaler Gegenentwurf zur ständig normierten Entschlüsselung von Realität., geboren 1991 in Plauen/Deutschland. Er studierte Musikwissenschaft und Amerikanistik in Berlin und Kalifornien, assistierte bei freien Produktionen und an der Volksbühne Berlin. Dort entstand 2015 bei P14 sein erstes Stück MURDERLANDS. Seit 2015 studiert er Regie an der Universität Mozarteum Salzburg – Thomas Bernhard Institut. Weitere eigene Texte und Bearbeitungen sind u. a. DIESE BRÜCKE DIE SICH MEIN RÜCKEN NENNT, HORSES, HOTEL SAVOY (BELLY OF HELL). Er arbeitet außerdem als Musiker, Videokünstler und Bühnenbildner.