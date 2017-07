Große Suchaktion der Bergrettung im Pongau

22.07.2017, 15:10 Uhr

Er ist von einer Wanderung nicht zurückgekehrt: Von einem Pensionisten aus Goldegg fehlt bislang jede Spur.

100 Bergretter suchen ihn

GOLDEGG (tres). Seit gestern Abend (Freitag) läuft eine große Suchaktion der Bergrettung im Bereich des Heukareckes (2100m) im Pongau."Ein 78-jähriger Pensionist aus Goldegg ist in diesem weitläufigen Gebiet als abgängig gemeldet worden", informiert Maria Riedler, Pressereferentin der Salzburger Bergrettung.Der pensionierte Förster ist bereits am Donnerstagmorgen zu einer Wanderung aufgebrochen, seither fehlt von ihm jede Spur. Insgesamt sucht ein großes Team aus etwa 100 Bergrettern (aus St. Johann, Bischofshofen und Grossarl), sieben Hundeführerteams und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (Schwarzach, St. Veit und Goldegg) nach dem Pensionisten.

Die Suche gestaltet sich schwierig

"Der Vermisste hat leider kein Mobiltelefon mit sich; er kennt sich in diesem Gebiet gut aus", sagt Riedler.Die Bergrettung wurde erst am späten Freitagabend zur Suche alarmiert. Seit heute Morgen wurde die Suchaktion fortgeführt bzw. das Gebiet und die Einsatzmannschaft stark erweitert. Die Bergretter (aus Grossarl) suchen von Grossarl aus Richtung Heukareck und der Rest das Gebiet von Schwarzach aus.Die Suchmannschaften sind auf allen Forstwegen und Steigen in diesem riesigen Gebiet unterwegs. Im Einsatz ist auch die Polizei samt Hubschrauberteam.