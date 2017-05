Per App zum bunten Familien-Programm

03.05.2017, 08:00 Uhr

Mit der Salzburger Familienpass-App soll bei der Freizeitgestaltung keine Langeweile aufkommen.

SALZBURG (lg). Wenn die eigenen Ideen für das Freizeitprogramm mit der Familie ausgehen, verspricht die "Salzburger Familienpass-App" hier Abhilfe. Nach dem Download der Gratis-App gibt man den gewünschten Zeitraum, Ort sowie als weitere Filtermöglichkeiten etwa "mit Mittagessen", "Übernachtung", "Tagesangebot" oder Ähnliches ein. Ebenso kann man das Alter eingeben, für welches die vorgeschlagenen Aktivitäten geeignet sein sollen. Wir wählen als Ort die Stadt Salzburg und als Zeitraum den 4. bis 6. Mai. Zudem wählen wir aus, dass sich die Programme für Kinder von acht bis zwölf Jahren eignen sollen. Unmittelbar danach bekommen wir für diesen Zeitraum elf Vorschläge, darunter z.B. den Film "Die Schöne und das Biest" im Mozartkino (allerdings in Originalfassung!), das "Erlebnis Physik" oder "Science Kids" im Haus der Natur, "Mittendrin Konzerte" im Mozarteum (hier steht allerdings beim Detailprogramm, dass dies für Kinder bis drei Jahren geeignet ist, was nicht unserer Auswahl entspricht), oder "Bullis Zootag" mit Autogrammstunden von Spielern von Red Bull Salzburg. Beim Klick auf die einzelne Veranstaltung bekommen wir sämtliche Detail-Infos wie Uhrzeit, Programmbeschreibung, Kontaktadressen sowie Lageplan. Fazit: sehr einfach zu handhaben und man erfährt Freizeitangebote, an die man sonst vielleicht nicht denken würde. Zudem kann man auf den Button "Vorteile" klicken, wo Ermäßigungen für Kinder in Lokalen oder Freizeiteinrichtungen aufgelistet sind.