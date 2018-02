Rock & Blues Power 2018

SALZBURG. Das jährliche Charity-Event (die Musikergagen werden an Vereine gespendet, die benachteiligte Kinder betreuen), das seit 2009 unter dem Titel ROCK & BLUES POWER im Rockhouse stattfindet, wird am 23.2.2018 wieder unter dem Untertitel "A Tribute To George Harrison" zelebriert. Der im November 2001 verstorbene Ex-Beatle hätte im Februar 2018 seinen 75. Geburtstag.Auf der Setliste stehen neben Harrison-Nummern auch Titel seiner Freunde Eric Clapton, Billy Preston, Bob Dylan, Jeff Lynne, Tom Petty und Ringo Starr.

Ca. 60 MusikerInnen sind bei diesem Tribute-Konzert dabei, darunter die Gruppen Magic Brew, die Talisman Collection, Members Of The Floyd Council, 3 Of Us, Stootsie, Gospelnoize, Git 3, Members Of MOZ, der Landestheater-Kinderchor und Wide Open.Die Gagen werden diesmal dem Kinderschutzzentrum Salzburg gespendet.