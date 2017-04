Tierisch-lyrisches Frühjahrskonzert im Off-Theater

Wollten Sie immer schon wissen, was sich eigentlich nach der Vogelhochzeit abgespielt hat? Am kommenden Dienstag können Sie es erfahren, wenn der Salzburger A-Cappella-Chor unter der Leitung von Ralf Halk gemeinsam mit Silke Stein zum Frühlingskonzert ins Off-Theater in Salzburg-Gnigl einlädt.

Heitere Poesie und beste Chormusik quer durch die Jahrhunderte verspricht das Programm, bei dem es tierisch-lyrisch zugeht. Der musikalische Bogen spannt sich von romantischen Werken von Mendelssohn und Brahms über Madrigale bis zu den bekannten Ohrwürmern der Comedian Harmonists und Liedern der King’s Singers. Mit dabei ist der junge Pianist Florian Oberreiter aus Altenmarkt, mehrfacher Preisträger bei Prima La Musica. Silke Stein, Schauspielerin bei der Salzburger Theateroffensive wird mit viel Charme tierisch gute Gedichte vortragen.Für alle, die am Dienstag keine Zeit haben: Das Konzert wird am Freitag, 28. April, in der Bachschmiede in Wals wiederholt. Beginn ist eweils um 19.30 Uhr.Karten unter 0676/ 303626 oder a-cappella-chor.sbg@gmx.at.