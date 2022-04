Letztes Jahr kamen wir wieder in den Genuss der Langen Nacht der Museen. Mit einem Bändchen am Arm konnte man soviele Museen besuchen, wie man wollte. Dieses Jahr gibt’s wieder ein besonderes Highlight. Die Lange Nacht der Musik kehrt wieder zurück und in München werden an verschiedenen Locations und Betrieben die Ohren in Verzückung gebracht.

Seit über 20 Jahren ist die Lange Nacht der Musik ein fester Bestandteil der Kultur in München und ist gekennzeichnet von einer großen Vielfalt an Programmen, Bands, Musiktherater und vielem mehr. 2022 kann man an rund 60 Spielstätten die den Musikbands lauschen.

Zu den Locations gehört unter anderem der Gasteig, das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration, die Bayerische Staatsoper, die Hochschule für Musik. Außerdem ist Konzerthopping angesagt in verschiedenen Bars, Cafés usw.

Sehr zuvorkommend: Mit den Shuttlebussen der MVG werden die Gäste von einer Location zur nächsten transportiert – und zwar zu Zeiten zwischen 20 und 2 Uhr. Mehr Infos dazu gibt’s hier.

Ohne Musik stand das Leben still. Jetzt blüht zur Frühlingszeit wieder die Musik zu neuem Leben auf. Fotos gibts demnächst hier auch.