Mit seiner abwechslungsreichen Landschaft präsentiert sich das SalzburgerLand als ideale Golfregion. Mit dem Magazin ABSCHLAG zeigen wir das Beste aus der Salzburger Golfszene.

SALZBURG. Ob vor der Kulisse imposanter Berggipfel oder am malerischen See, die Golfplätze in Österreichs schönstem Bundesland lassen jedes Golferherz höher schlagen. Mit dem Magazin ABSCHLAG wollen wir Sie mit Tipps und Anregungen aus dem Golfland Salzburg inspirieren und vor allem auf die Golfsaison 2022 einstimmen.

Golfland Salzburg

Obwohl wir ein außergewöhnliches Jahr hinter uns haben, entwickelte es sich für das Golfland Salzburg zu einer Chance. Kinder und Jugendliche stürmten geradezu auf die Golfplätze, Ex-Golfer holten ihre Bags wieder hervor und entdeckten den Sport neu für sich. Viele wurden zu Neu-Golfern, nicht zuletzt, weil sich die Outdoor-Sportart eben auch als ziemlich „virenresistent“ erwiesen hat. Golfclubs, die noch vor gar nicht langer Zeit um neue Mitglieder kämpften, erlebten ein ungeahntes Nachfragehoch. Auch die Greenfeeverkäufe erreichten von Juli bis September wahre Höchststände.

Golfsport bleibt uns erhalten

Feststeht, und darin sind wir uns einig: Der Golfsport bleibt uns erhalten – hoffentlich für immer. Uns liegt es am Herzen, mit diesem Magazin die positiven Botschaften weiterzugeben und damit gleichzeitig das SalzburgerLand als Top-Golfdestination und Golf-Reiseland noch stärker zu positionieren.

