Schardenberg. In der Eishalle Ried fand die Ü-50 Oberliga Meisterschaft im Eisstocksport statt. 11 Mannschaften aus den Bezirken Ried, Braunau, Grieskirchen und Schärding spielten um den Meistertitel.

Mit am Start auch die Mannschaft der SU Schardenberg mit den Schützen Haas Franz, Bauer Josef, Osterkorn Gerhard und Gradinger Hans. Mit dem letzten Versuch im letzten Spiel gelang der SU Schardenberg etwas glücklich, letztendlich verdient der 2. Platz bei der Oberliga Meisterschaft. Damit qualifizierten sich die Schützen der SU Schardenberg für die OÖ Landesmeisterschaft, die am 01. Feb. 2020 in Peuerbach stattfindet. Verdienter Sieger der Oberliga Meisterschaft wurde SU Peuerbach1. Mehr Infos unter www.union-schardenberg.com