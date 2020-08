80 Jungkicker trainierten vom 10. bis 14. August 2020 am Platz des SK Schärding "königlich".

SCHÄRDING. "Create your dream" lautete das Motto der Fußballschule der "Galaktischen" von Real Madrid. Diesem Motto folgten zahlreiche Nachwuchsspieler in und um Schärding. "Wenn nicht der Name Real Madrid Kinder zum Fußball bringt, welcher denn sonst", meint Reinhard Wagner, Jugendleiter des SK Schärding.

Dabei war vier Tage vor Camp-Beginn noch völlig ungewiss, ob es überhaupt stattfinden kann. Denn am Donnerstag, 6. August 2020, stand der Fußballplatz nach dem Hochwasser des Inns noch hüfthoch unter Wasser. "Nur der Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr und vielen ehrenamtlichen Helfern im Verein war es zu verdanken, dass wir das Fußballcamp doch noch planmäßig durchführen konnten", weiß der Jugendleiter.

Hightech mit GPS, Tracktic und Co

So jagten schließlich 80 Nachwuchstalente unter fachlicher Anleitung dem runden Leder hinterher. Dabei kamen sie in den Genuss von Hightech-Equipment wie GPS, Tracktic, Sportstation und Exerlights. Hier wurden auch Sprint-, Dribbling- und Durchschnitssgeschwindigkeit während eines Spiels gemessen. Insgesamt 30 Stunden Fußball auf hohem Niveau gehörten ebenso wie sportgerechte Mahlzeiten, Ernährungstipps und Wertevermittlung am und über den Fußball zum Programm der Fußballschule.

Ein Highlight für die Kids war auch das morgendliche Einlaufen auf den Sportplatz zur Vereinshymne von Real Madrid. "Da bekam ich beim Zusehen von der Tribüne aus eine Gänsehaut", erzählt Jugendtrainer Christian Lang. Und ein Spieler des Camps in Schärding wurde aufgrund seiner ausgezeichneten Leistung mit einer Reise nach Madrid ins Bernabeu Stadion belohnt: Vito Filip Lang. Eine weitere Auszeichnung gab's für Nadine Feichtinger als Gewinnerin der Wertung "Fairplay und Teamspirit". Sowohl die Kinder als auch Sk-Verantwortliche und Real Madrid-Trainer waren sich einig: Es war eine unvergessliche Fußball-Woche in Schärding. "Wollt ihr, dass das Camp mit dem gleichen Trainerteam nächster Jahr wieder nach Schärding kommt?" fragte Christian Breyer die Kids bei der Verabschiedung am Freitag, 14. August 2020. "Jaaaaa!", schrien die 80 Nachwuchskicker daraufhin aus vollem Halse. Gut möglich also, dass die Real Madrid Fußballschule auch 2021 wieder in Schärding gastiert.