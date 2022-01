Bei Werbekampagne Shower Power setzt Palme auf die eigenen Mitarbeiter. Am Standort wird auch ausgebaut.

TAUFKIRCHEN AN DER PRAM. Unter dem Namen "Shower Power" hat der Dusch-Hersteller Palme eine neue Werbekampagne gestartet und dabei die eigenen Mitarbeiter in Szene gesetzt. Denn statt Models zu engagieren, sind die Angestellten der Firma auf Plakaten, in Magazinen oder auf drei Linienbussen in Schärding zu sehen. Die seien authentische Models und in der Region zudem verwurzelt, ist Marketing-Chef Christoph Lang vom neuen Konzept überzeugt.

Wohlfühlen beim Duschen

18 der 240 Palme-Mitarbeiter waren beteiligt. "Ich hätte gedacht, wir müssen die Leute überreden – doch das Gegenteil war der Fall", berichtet Lang. Fünf von ihnen haben dafür sogar "blank gezogen" und sich in Badehose oder Bikini unter der Dusche fotografieren lassen. Denn Wohlfühlen beim Duschen und im Badezimmer ist schließlich das Kerngeschäft des Taufkirchner Unternehmens.



"Wir wollten keine Stockbilder. Die spannendsten und zugleich aufwändigsten Bilder waren die mit Schaum. Wir haben noch nie so viel gelacht wie bei dem Shooting." Christoph Lang, Marketingchef Palme

Und was sagen die Models selbst? "Es war auf alle Fälle etwas Neues, so fotografiert zu werden", schmunzelt Andreas Wimmeder. Einige hätten ihn schon auf den Plakaten erkannt und darauf angesprochen. Auch Raphael Kasbauer hat das professionelle Shooting getaugt: "Der Fotograf meinte, wir sollen singen, damit das Foto lockerer wirkt. Also hab ich 'Marmor, Stein und Eisen bricht' gesungen – das war das Erste, was mir eingefallen ist."

Neues Logistikcenter

Vieles befindet sich bei Palme gerade im Umbruch. Der Markt für hochwertige Badausstattung wächst. Kunden legen auch beim Einrichten des Badezimmers immer mehr Wert auf Individualität und Qualität. Derzeit werden schon etwa 50 Prozent der Duschkabinen, die Palme verkauft, auf Maß gefertigt. "Besonders geschätzt wird bei uns die Kombination mit Service. Und wir bieten 25 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre Ersatzteilgarantie", betont der Marketing-Profi. Ganz allgemein profitiert Palme vom Bauboom im Privatbereich und in Hotels.

Daher wird in Taufkirchen gerade auch ein neues Logistikcenter, in dem bis zu 6.000 Duschkabinen gelagert werden können, gebaut. Damit bekennt sich Palme langfristig zum Standort in Taufkirchen. Stolz ist man beim Duschkabinenhersteller auch darauf, der einzige Hersteller in Europa zu sein, der noch selbst beschichtet.