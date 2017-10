"Käse meets Kernöl" in der NMS Schärding

19.10.2017, 10:27 Uhr

So nennt sich der Schüleraustausch der Musikmittelschulen Eibiswald (Steiermark – Kernöl) und Schärding (Käse), der bereits zum 4. Mal stattfand.

SCHÄRDING. Die 3m Klasse der Neuen Mittelschule Schärding durfte heuer die letzte Septemberwoche in der Weststeiermark verbringen. Neben gemeinsamen musikalischen Proben an den Vormittagen standen eine Schnitzeljagd durch Eibiswald und ein Ausflug nach Graz auf dem Programm.Der musikalische Höhepunkt war das gemeinsame Chorkonzert der beiden Musikmittelschulen, bei dem auch Fans aus Schärding extra anreisten.Das Verbindende der Musik, die musikalische Weiterbildung und die entstandenen Freundschaften bei diesem Projekt werden die Schüler wohl ihr ganzes Leben lang in Erinnerung behalten.