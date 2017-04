Ostereieraktion der Landjugend Andorf

21.04.2017, 14:15 Uhr

wieder dieam Ostersonntag. Unsere Mädls beschrifteten am Karfreitag fleißig, die anschließend am Ostersonntag nach dem Gottesdienst vor der Kirche verteilt wurden. Der Reinerlös wird an dieWerkstätte Andorf übergeben. Mit dieserkann ein kleiner Betrag für den benötigten Hebelift, der in der Werkstätte für die Beeinträchtigten benötigt wird, gedeckt werden. Mit den übrig gebliebenen Eiern wurden im Anschluss beim Wirt in gemütlicher Runde noch fleißig „gepeckt“!