7-wöchiges Kulturprogramm zum Thema „Grenze“-Auftakt ist am Samstag, 22.Juli in Wernstein und Neuburg

19.07.2017, 17:24 Uhr

WERNSTEIN,NEUBURG (ama). Unter dem Motto „Viele Punkte ergeben noch keine Linie“ leitet das Kulturprojekt Sauwald mit Unterstützung der beiden Grenzgemeinden Wernstein am Inn und Neuburg am Inn ab Samstag, 22. Juli 2017, ein 7-wöchiges Kulturprogramm mit dem Schwerpunktthema „Grenze“ ein. In diesem Rahmen wird es ab 13 Uhr eine Performance von Pia Lanzinger auf dem Mariensteg geben. Hier ist die Bevölkerung jeden Alters herzlich eingeladen mitzumachen. Ein spezielles T-Shirt gibt es gratis dazu.

Neben einer kurzen Einleitung und einem öffentlichen Gespräch zum Thema „Utopie Europa: Grenzen und Möglichkeiten“ mit Barbara Zehnpfennig (Uni Passau) und Jochen Becker (metroZones Berlin) im großen Rittersaal auf der Neuburg/Inn, findet anschließend ab 13 Uhr eine Performance von Pia Lanzinger unter dem Titel „Borderobic“ auf dem Mariensteg statt. Mittels einer rhythmischen Gymnastik werden die Grenzen hinterfragt und performt. Die Bewegungen sind sehr einfach und deshalb sind alle Interessierte eingeladen an der Borderobic mitzumachen. Auch Kinder sind willkommen. Jeder Borderobic-Teilnehmer bekommt dazu ein spezielles T-Shirt.

Ausstellungseröffnung mit Border Lights

Anschließend findet in Wernstein am Inn eine Ausstellungseröffnung in der Schmugglerzentrale statt. Zu sehen sind Werke u.a. der Künstler Sabine Bitter & Helmut Weber (Vancouver/Wien) und PRINZpod (Wien). Am Abend werden u.a. die Border Lights, eine Installation von Zora Kreuzer (Berlin), die Wernsteiner Innstraße in ein anderes Licht tauchen. „In Zeiten, wo der Begriff ,Grenze‘ oft auch im Sinne von Ab- und Ausgrenzen verwendet wird, entwickelten wir die Idee- unter Einbeziehung der Bevölkerung von zwei Grenzorten – mittels künstlerischer Interventionen den Fokus auf das Durchlässige und Grenzüberschreitende zu lenken“, sagen die beiden Kuratorinnen Ingeborg Habereder und Alice Dittmar vom Kulturprojekt Sauwald. Das Programm von „Viele Punkte ergeben noch keine Linie“ dauert bis 10. September 2017.