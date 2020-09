Der "Ötscherland-Express" feiert sein 30-jähriges Bestehen im Bezirk Scheibbs.



BEZIRK SCHEIBBS. Zum 30-jährigen Geburtstag des Ötscherland-Express auf der historischen Eisenbahn-Bergstrecke Ybbstalbahn gibt es ein besonderes Geschenk unseres deutschen Partnervereins IG Preßnitztalbahn e.V. in Jöhstadt: Eine sächsische Schmalspurlok der berühmten Reihe IV K, Baujahr 1899, die normalerweise auf der sächsischen Preßnitztalbahn im Erzgebirge verkehrt, kommt im September an vier Wochenenden zu Besuch zur Bergstrecke Ybbstalbahn.

Zug verkehrte zuletzt im Jahr 1917



Die Lok verkehrt mit allen Zügen am 5. und 6., 12. und 13., 19. und 20. sowie am 26. und 27. September zwischen Kienberg-Gaming und Lunz am See.

Dies ist für die Eisenbahnszene ein interessantes Ereignis, denn abgesehen von ihrem Einsatz im Sommer 2017 waren Lokomotiven der sächsischen Reihe IV K „zuletzt“ 1917 in Österreich-Ungarn im Einsatz.

Einzigartige Stahlbrücken



Am 12. Juni 1990 begann der ideelle Verein „Österreichische Gesellschaft für Lokalbahnen“ (ÖGLB) mit dem Betrieb als historische Eisenbahn (Museumseisenbahn) auf der Bergstrecke der Ybbstalbahn Kienberg-Gaming bis Lunz am See.

Seit 30 Jahren verkehrt der „Ötscherland-Express“ im Sommer auf dieser landschaftlich reizvollen Schmalspurbahn mit ihren in Europa einzigartigen filigranen stählernen Trestlework Brücken („Spinngewebsbrücken“) als erfolgreiche touristische und kulturhistorische Einrichtung regelmäßig durch unsere Region.

210.338 Fahrgäste wurden transportiert



In den 30 Jahren zwischen 1990 und 2019 verkehrte der „Ötscherland-Express“ an insgesamt 1.416 Tagen und setzte 5.042 Züge in Betrieb.

Wegen der Anzahl der freiwilligen Mitarbeiter, die ja auch berufstätig sind, konnte pro Jahr nur an durchschnittlich 40 bis 50 Tagen Betrieb geführt werden, dennoch beförderte der Ötscherland-Express bisher 210.338 Fahrgäste!

Seit 30 Jahren düst der "Ötscherland-Express" durch die Region.

düst der "Ötscherland-Express" durch die Region. Foto: NÖLV

hochgeladen von Roland Mayr

Zwei wesentliche Museumsbahnen geschaffen



Der ideelle Verein Österreichische Gesellschaft für Lokalbahnen (ÖGLB) hat in den 40 Jahren seiner Existenz zwei wesentliche niederösterreichische Museumsbahnen geschaffen und unterstützt, die Höllentalbahn Payerbach-Reichenau-Hirschwang und die Bergstrecke Ybbstalbahn Kienberg-Gaming-Lunz am See bis Göstling.

Weitere Infos erhält man auf lokalbahnen.at/oeglb und auf Facebook.