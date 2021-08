In Wieselburg kann man verschiedene Elektrofahrzeuge testen und sich selbst von deren Vorteilen überzeugen.



WIESELBURG. Im heurigen Sommer bringt die Energie- und Umweltagentur NÖ (eNu) in einer Kooperation mit den NÖ Senioren die Elektromobilität nach Wieselburg.

Am Mittwoch, 18. August werden am Volksfestplatz von 16 bis 19 Uhr im Rahmen der Niederösterreichischen e-Mobilitätstour brandneue Elektroautos und -fahrräder zum Testen geboten.

Menschen zum Umstieg motivieren



"Ob zum Einkaufen oder in die Arbeit, ein Elektroauto hält problemlos jeder Alltagsanforderung stand. Die e-Mobilitätstour ist die ideale Gelegenheit, sich selbst vom Fahrkomfort zu überzeugen und möglichst viele Menschen zum Umstieg auf ein sauber betriebenes Fahrzeug zu motivieren", ist sich Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf sicher, dass es sich lohnt, an der e-Mobilitätstour teilzunehmen.

Spannendes Rahmenprogramm



Neben unzähligen Probefahrzeugen führt Moderator Andy Marek durch ein spannendes Rahmenprogramm: Regionale Spezialitäten vom "So schmeckt Niederösterreich"-Schmankerlmarkt und das EVN-Familienprogramm sorgen für kulinarische Köstlichkeiten und Unterhaltung für die gesamte Familie. Außerdem gibt es tolle Preise zu gewinnen, darunter ein Hauptpreis der Wirtschaftskammer NÖ, ein Gutschein im Wert von je 500 Euro.

15.000 e-Autos in Niederösterreich



"Die Elektromobilität ist in Niederösterreich längst angekommen. Gerade in den letzten Monaten gibt es einen sehr positiven Trend bei Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen. Über 15.000 e-Autos sind bereits auf Niederösterreichs Straßen unterwegs. Unsere e-Mobilitätstour informiert über E-Mobilität und zeigt die neuesten Modelle der Hersteller", so Herbert Greisberger, Geschäftsführer der eNu.

Elektromobilität als Chance für Senioren



Zu den engsten Umsetzungspartnern der e-Mobilitätstour gehören die NÖ Senioren.

Herbert Nowohradsky, Landesobmann der NÖ Senioren sieht die Elektromobilität auch für Senioren als große Chance: "Die Elektromobilität verbindet alle Generationen und damit können auch wir als NÖ Senioren unseren Beitrag zum Klimaschutz erbringen. Gleichzeitig kommt der Fahrkomfort bei einem e-Auto nicht zu kurz. Bei der e-Mobilitätstour gibt es die Möglichkeit sich selbst davon zu überzeugen."

e-Mobilitätstour in Wieselburg



Mittwoch, 18. August, 16 bis 19 Uhr

Messe Wieselburg, Messehalle 12

Volksfestplatz 3, 3250 Wieselburg

Weitere Infos auf enu.at/e-mobilitaet-testen