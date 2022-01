Die Bergrettung aus Göstling an der Ybbs führte am Hochkar eine winterliche Lawinenbergeübung durch.



GÖSTLING. Göstlings Bergrettung führte eine Übung am Hochkar durch. Inhalte waren Szenarien, die zur Bewältigung vielfältiger Aufgaben im Winter dienen.

Die Bergretter aus Göstling im Übungseinsatz auf dem Hochkar

Foto: Bergrettung Göstling an der Ybbs

Ortung verschütteter Personen



Zu Beginn ging es um die Tourenplanung unter Beachtung des aktuellen Schneelageberichts und der Lawinenwarnstufe. Gefolgt von der richtigen Spurführung im Gelände, stand auch die Einhaltung der "stop or go" Regeln im Vordergrund.

Dies bedeutet unter anderem: Bestimmung des Lawinenrisikos unter Berücksichtigung des Aufbaus der Schneedecke und der Hangneigung, um auf dieser Grundlage eine Entscheidung über das richtige Begehen bzw. Befahren eines Hanges abzuleiten.

Dementsprechend war auch die Simulierung der Ortung verschütteter Personen nach einem Lawinenabgang mittels "LVS-Gerät" Bestandteil der Übung.

Abtransport mit dem Wannenschlitten ("Akja")

Foto: Bergrettung Göstling an der Ybbs

Richtige Bergung von Verletzten



Schließlich wurde noch die Bergung von verletzten Wintersportlern beübt. Diese Arbeit stellt einen wesentlichen Bestandteil der Arbeit im Winter dar. Dabei wurde das Augenmerk auf die Absicherung der Unfallstelle, die professionelle Versorgung des Verletzten und schließlich der Abtransport mit dem "Akja" ins Tal gelegt.

"Bei herrlichem Wetter nahmen 17 motivierte Kameraden an der ganztägigen Ausbildung teil, die von vielen anwesenden Schigästen mitverfolgt werden konnte", so Ortsstellenleiter Mario Krenn.

