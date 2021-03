Scheibbser schwitzen auch im Wohnzimmer

Scheibbser halten sich während des Lockdowns mit Online-Sport-Einheiten zu Hause fit und gesund.

BEZIRK. Um die Zeit bis zur Eröffnung zu überbrücken, bietet etwa Fitness Reiser auf der Homepage, auf YouTube, Facebook und Instagram regelmäßig neuen Input für ein aktives Leben.

"Hier haben wir uns bewusst gegen kostenpflichtige Streaming-Videos oder Trainingsstunden entschieden. Alle Inhalte stehen den Mitgliedern sowie Interessierten kostenlos zur Verfügung. Denn Bewegung ist gerade jetzt wichtiger denn je", erzählt Franz Reiser von Fitness Reiser. Auch bei Fitness Monika in Wieselburg bleibt man am Ball, wie Monika Affengruber erzählt: "Wir bieten jeden Tag Online-Einheiten zum Mitmachen an. Das wird gut angenommen, aber mittlerweile merkt man stark, dass sich die Leute endlich wieder persönlich treffen wollen."

Die durch Lockdown und Heimbüro neu gewonnene Zeit bietet aber auch Chancen. "Ich denke schon, dass sich viele Leute jetzt mehr mit ihrer Gesundheit auseinandersetzen. Man ernährt sich gesünder, kocht frischer und probiert neue Sachen aus, weil einfach wieder mehr Zeit da ist", so die Fitnessexpertin.