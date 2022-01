Der Seniorenbund Scheibbs lädt zum Kartenspielen in Neustift.



SCHEIBBS. Der Seniorenbund Scheibbs unter der Leitung von Obmann Johann Schragl lädt am Donnerstag, 20. Jänner von 14.30 bis 17.30 Uhr zum Kartenspielen mit Hermine Fichtinger im Gasthaus Buchebner in Neustift.

Weitere Informationen erhält man unter Tel. 0664/2494603.