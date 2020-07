Ulli Handl aus Bodensdorf lädt zum Sommernachtstraum-Yoga in Wieselburg.



WIESELBURG. Die Yoga-Lehrerin Ulli Handl aus Bodensdorf lädt am Sonntag, 9. August von 20 Uhr bis 21.50 Uhr zum Sommernachtstraum-Yoga mit klassischer Musik am Fußballplatz in Wieselburg. Dort wird eine harmonische Yogasession zu klassischer Musik geboten, wobei Bewegung und Entspannung auf der Yogamatte vereint werden.

Ein perfektes Zusammenspiel



Das Zusammenspiel aus Flow, Atmung und Musik wirkt besonders ausgleichend und harmonisierend auf Körper und Seele.

Bequeme Kleidung, eine Weste oder Decke sowie eine Yogamatte sollten von den Teilnehmern mitgebracht werden.

Weitere Infos unter Tel. 0650/4338445 bzw. unter anmeldung@yogamitulli.at und auf yogamitulli.at und auf Facebook.