Süßer sechster Streich der Schmiedmostbauern: Bio-Schoko vom Bauernhof



REGION. Die Produkte der Schmiedmostbauern kann man neuerdings nicht nur trinken, sondern auch essen: Beim Bio-Mostheurigen Klein-Eibenberg in Ybbsitz stellten die acht Most- und Saftbauern aus dem Ybbstal und dem Erlauftal am vergangenen Donnerstag zwei Bio-Schokoladen vor – die zartbittere „Schwarze Gräfin“ und den zartschmelzenden „schmiedi-Schoko“. Beide Produkte entstanden in Zusammenarbeit mit der Firma Styx aus Obergrafendorf.

Das sechste gemeinsame Produkt der Bio-Schmiedmostbauern ist eine Schokolade: Heide Maria Heigl, Poldi Adelsberger, Reinhard Kern, Adi Adelsberger, Karin Kern und Jürgen Fenzl

Breite Produktpalette



Die Produktpalette der kreativen Bio-Produzenten aus der Eisenstraße umfasst nun den SchmiedMost, die SchmiedPerle, den schmiedi-Saft, das SchmiedFeuer, den SchmiedRadler und das Bio-Schokoladen-Doppelpack.

„Beide Schokoladen sind mit Bio-Apfel- und Birnen-Stücken verfeinert. Bei der ‚Schwarzen Gräfin‘ verwendeten wir unseren Edelbrand SchmiedFeuer und den SchmiedRadler, bei der Schmiedi-Schoko unseren schmiedi-Saft“, erklärt Poldi Adelsberger, Sprecherin der Schmiedmostbauern und der BioRegion Eisenstraße.

Erste Verkaufstests bei Partnern



Bereits vor der offiziellen Präsentation fanden erste Verkaufstests bei Partnern statt.

„Die Rückmeldungen waren sehr gut und unsere erste Charge ist fast schon ausverkauft“, so Adelsberger.

Zur neuesten Kreation gratulierte auch Eisenstraße-Obmann Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger: „Die Produkte glänzen durch höchste Qualität. Immer wieder schaffen es die Schmiedmostbauern, für köstliche Überraschungen zu sorgen. Wir sind sehr stolz auf diese innovative Eisenstraße-Projektgruppe.“

Die „schmiedi-Schoko“ richtet sich an junge Naschkatzen, die zartbittere „Schwarze Gräfin“ mundet Erwachsenen.

Dauerbrenner auf der "Ab Hof"



Die Schmiedmostbauern sind jüngst auf acht Betriebe angewachsen. Neu in der Runde ist der Grestner Bio-Betrieb von Familie Aigner (Steg).

In gemeinsamen Treffen wird kontinuierlich an der Qualität geschraubt, bei der „Ab Hof-Messe“ gehören die Mitgliedsbetriebe zu den Dauerbrennern auf Edelmetall.

Eisenstraße-Obmann Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger gratulierte BioRegion Eisenstraße-Sprecherin Poldi Adelsberger zum neuen süßen Produkt.

Schokolade für Jung und Alt



Während sich die „Schwarze Gräfin“ als Geschenk für Erwachsene anbietet, richtet sich die „schmiedi-Schoko“ an die junge Zielgruppe.

Die beiden Schokoladen sowie die anderen Schmiedmostbauern-Produkte sind ab Hof sowie bei Regionalläden erhältlich. Alle Produkte werden in Bio-Qualität produziert.

Im Mostheurigen Klein-Eibenberg trafen sich Mitglieder der BioRegion Eisenstraße zum Gedankenaustausch: Gottfried Wagner (Windhag), Konrad Sonnleitner (Waidhofen an der Ybbs), Poldi Adelsberger (Randegg), Berthold und Birgit Schrefel (Göstling), Bürgermeister Johann Lueger (Opponitz), Adi Adelsberger, Augustin Frühwald (Reinsberg), Margit Fuchsluger (Ybbsitz), Rosa Weigl (Ybbsitz), Isabella und Martin Huber (Windhag), Christian Weigl, Heidi und Harald Fuchssteiner (Oberndorf), Benjamin Bruckner (Gaming) und Bernadetta Hönickl (Ybbsitz)

Über 30 Direktvermarkter



Im Anschluss an die süße Schokopräsentation trafen sich die Mitglieder der BioRegion Eisenstraße zum fachlichen Austausch.

Dabei wurden Projektideen für die kommenden Jahre gewälzt und neue Initiativen diskutiert.

„Seit 2015 sind wir von fünf auf über 30 Direktvermarkter angewachsen“, freut sich Poldi Adelsberger.

Die Produktpalette der Bio-Schmiedmostbauern:

Schmiedi: 100%iger Biosaft, aus Äpfeln und Birnen gepresst

SchmiedMost: goldgelber Apfel-Birnenmost-Cuvée, individuell und charakterstark

SchmiedPerle: Dieser Obstperlwein verfeinert jedes Fest, als Aperitif oder auch als Digestif.

SchmiedFeuer: Einzigartig - auch im Verschluss – ist der feine Bio-Edelbrand aus Äpfeln und Birnen, gereift im Holzfass

SchmiedRadler: ein mit Kräutersirup verfeinerter, gespritzter Apfel-Birnenmost, entstanden zur Eröffnung des Ybbstalradwegs 2017

Schwarze Gräfin und schmiedi-Schoko: Bio-Schokoladen in Kooperation mit Fa. Styx

Die Mitgliedsbetriebe der Schmiedmostbauern:

Adelsberger Bio-Produkte, Familie Adelsberger, Randegg

Biohof Steg, Familie Aigner, Gresten-Land

Bio-Mostheuriger Groß-Heuberg, Familie Fenzl, Scheibbs

Hechals Bio-Spezialitäten, Familie Frühwald, Reinsberg

Biohof Phyrabauer, Familie Heigl, Wang

Biohof KernObstHof, Familie Kern, Steinakirchen am Forst

Bio-Bauernhof Hinterstockreith, Familie Lueger, Opponitz

Bio-Bauernhof Mitterholz, Familie Sonnleitner, Waidhofen an der Ybbs

Weitere Infos erhält man auf eisenstrasse.info und auf Facebook.