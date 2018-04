In Wieselburg hat man einfach mehr vom Leben

20.04.2018, 16:29 Uhr

Ortsreportage: Die Stadtgemeinde Wieselburg setzt auf Umweltschutz und Weiterbildung.

Hohe Lebens- und Wohnqualität



Bildung ist in Wieselburg hoch im Kurs



Mehr Studenten für die Brau- und Messestadt



Idee POST IT! setzte sich durch



Ein Meilenstein für Wieselburg



Campus platzt aus allen Nähten



KinderUNIversum: Forschen und Entdecken in den Ferien



Der Umweltschutz als "Trumpf" im Wieselburg



"InRegions-Taxi" ist unterwegs



Wieselburger "Zruck-Sackerl"



Einfach und genial zugleich



Kreislaufwirtschaft entsteht



Die Wirtschaft ist nun gefragt



Eine Umfahrung mit Zutritt in Wieselburg



WIESELBURG. Auf dem Kirchenberg in Wieselburg gab es bereits um das Jahr 900 eine Wehranlage, die als Zufluchtsstätte für die Bewohner diente.Heute präsentiert sich Wieselburg als moderne, offene, pulsierende, aber auch traditionsbewusste Stadt mit ein stark ausgeprägten sozialen Gewissen.Die hohe Lebens- und Wohnqualität motiviert immer mehr Menschen dazu hier zu leben und zu arbeiten, sodass inzwischen die 4.000-Einwohner-Grenze überschritten wurde. Neben der boomenden Wirtschaft – in über 250 Unternehmen sind rund 3.000 Arbeitnehmer beschäftigt – setzt man in der Brau- und Messestadt vor allem auf die Aus- und Weiterbildung.Zahlreiche Bildungseinrichtungen, in denen rund 3.000 Schüler und Studenten von 300 Lehrenden unterrichtet werden, sind in Wieselburg beheimatet. Im Jahr 1999 wurde Wieselburg durch die Etablierung des Campus der Fachhochschule Wiener Neustadt zur Hochschulstadt.Gemäß der Wachstumsstrategie der Fachhochschule Wiener Neustadt wächst am Campus in Wieselburg nicht nur das Studienangebot, sondern auch der Infrastrukturbedarf.Erfolgsgeschichte geht weiterVor diesem Hintergrund wird in Wieselburg ein weiteres Kapitel der Erfolgsgeschichte geschrieben – der bestehende Marketing-Campus soll ausgebaut werden.In einem europaweiten Ausschreibungsverfahren konnte ein Siegerprojekt gefunden werden, welches einen modernen, offenen Bau verspricht, der sich optimal in das Ortsbild der Bau- und Messestadt Wieselburg einfügen wird. Bis Ende 2019 sollen die Bauarbeiten bereits abgeschlossen sein."Die g.o.y.a. Ziviltechniker GesmbH hat sich mit dem Projekt POST IT! in der Ausschreibung für die Generalplaner-Leistungen inklusive der örtlichen Bauaufsicht gegen zehn weitere Architekturbüros erfolgreich durchgesetzt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und die Umsetzung des Siegerprojektes, sodass der Marketing-Campus Wieselburg künftig insgesamt 1.000 Studierenden Platz bieten wird", erklärt Peter Erlacher, Chief Operating Officer der FH Wiener Neustadt und Geschäftsführer der Fachhochschul-Immobiliengesellschaft."Mit dem Ausbau des bestehenden Fachhochschul-Campus Wieselburg wird ein weiterer Meilenstein im universitären Bildungsangebot in unserer Stadt gesetzt. Diese nun bereits dritte Ausbaustufe zeigt, dass sich Wieselburg bei den Studierenden als Hochschulstandort bestens bewährt hat. Das neue Gebäude wird in den nächsten Jahren sowohl den Lehrenden als auch den Studenten absolut optimale Bedingungen bieten und unsere Stadt als Hochschulstadt mit einem regen studentischen Leben festigen", freut sich Wieselburgs Bürgermeister Günther Leichtfried.Der derzeitige Standort bietet Platz für ca. 550 Studierende, doch tatsächlich nehmen bereits knapp 700 Personen das Studienangebot am Marketing-Campus Wieselburg in Anspruch. Dies kann derzeit nur mit der Anmietung externer Räumlichkeiten bewerkstelligt werden. Beinahe die Hälfte des Neubaus wird daher benötigt, um den aktuellen Platzbedarf zu decken und die weitere Fläche, um den Wachstumskurs der Fachhochschule Wiener Neustadt auch am Standort in Wieselburg fortsetzen zu können. Der neue Baukörper wird insgesamt rund 3.000 Quadratmeter Fläche umfassen.Weitere Infos zum FH-Campus Wieselburg gibt's hier und auf Facebook Die Stadtgemeinde Wieselburg schlägt im kommenden August ein neues Kapitel in der Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte für Kinder und Jugendliche auf. Zusammen mit dem Fachhochschul-Campus und dem Ecoplus/Technopol-Standort Wieselburg veranstaltet die Stadtgemeinde erstmals eine Sommer-Kinder-Universität für Kinder der vier InRegion-Gemeinden.Das KinderUNIversum ermöglicht erste Einblicke in die Welt der Wissenschaft und Forschung. "Das Potenzial junger Menschen soll geweckt und gefördert werden", so Bürgermeister Günther Leichtfried.An den beiden Uni-Tagen am 16. und 17. August werden bis zu 30 verschiedene Vorlesungen, Seminare und Workshops angeboten. Die Möglichkeit zur Inskription an der Kinder-Uni gibt es von 20. Mai bis 1. Juli.Mehr Infos zum KinderUNIversum gibt's hier Der Schutz der Umwelt, die Schonung vorhandener Energie-Ressourcen und die Förderung der Mobilität sind der Stadtgemeinde Wieselburg seit Jahrzehnten ein großes Anliegen. Die aktive e5-Gemeinde setzt deshalb ständig neue Akzente, um die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung dahingehend voranzutreiben. Die Steigerung der Mobilität für ältere Mitmenschen sowie Personen, die auf ein Zweitauto verzichten wollen, haben für Bürgermeister Günther Leichtfried und sein gesamtes Team ganz besondere Bedeutung.Das "InRegions-Taxi" sorgt für mehr Mobilität und Nachhaltigkeit in Wieselburg.In Zusammenarbeit mit den drei weiteren Kleinregionsgemeinden Petzenkirchen, Bergland und Wieselburg-Land wurde im vergangenen Dezember das "InRegions-Taxi" aus der Taufe gehoben.Das Gemeinschaftsprojekt, das von der NÖ Regional GmbH unterstützt und von Sachsi's Taxi durchgeführt wird, ist bestens angelaufen. Bereits in den ersten vier Monaten konnte man mehr als 300 Zustiege verzeichnen."Es freut mich, dass wir diese gemeinsame Mobilitätslösung ins Leben rufen konnten! Im Gegensatz zu unserem vorherigen Sammeltaxi, das vor allem bei der Bestellung kompliziert war, ist dieses System nun um einiges kundenfreundlicher und viel angenehmer zu benutzen", ist der Wieselburger Bürgermeister Günther Leichtfried überzeugt.Im Bereich der Nachhaltigkeit hat die Stadtgemeinde Wieselburg im heurigen Frühjahr ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Aufbauend auf dem Leuchtturmporjekt "My bag ist not plastic" wird es nun die neue Aktion "Zruck-Sackerl" in der Braustadt geben."Wir wollen den Bewohnern unserer Region mit diesem Projekt einen neuen Impuls geben, noch stärker als bisher, auf Plastiktaschen zu verzichten", verrät der Stadtchef Günther Leichtfried.Was verbirgt sich nun genau hinter dem "Zruck-Sackerl"? Die Idee ist einfach und genial zugleich: In den teilnehmenden Wieselburger Mitgliedsbetrieben werdeb von der Stadtgemeinde eigens für das Projekt kreierte Stofftaschen bei Bedarf völlig kostenlos an deren Kunden ausgegeben.Diese können die Stofftaschen also in weitere Folge bei jedem ihrer Einkäufe nutzen. Sollte die Tasche verschmutzt sein, kann diese an vier gekennzeichneten Einwurfkästen im Stadtzentrum abgegeben werden. Die Stofftaschen werden von Mitarbeitern der Stadtgemeinde gereinigt und wieder an die teilnehmenden Wirtschaftsbetriebe ausgegeben."Es soll auf diese Art und Weise eine Kreislaufwirtschaft entstehen, da jeder Wieselburger Bürger die Möglichkeit hat, sich kostenlos ein "Zruck-Sackerl" zuzulegen und diese für die täglichen Einkäufe zu verwenden. Somit braucht im absoluten Idealfall niemand mehr auf ein Plastiksackerl zurückzugreifen", sagt Stadtchef Günther Leichtfried.Der Erfolg dieser Aktion ist untrennbar mit der Teilnahme der Wieselburger Wirtschaftsbetriebe verknüpft. Zahlreiche Betriebe, für die keine Kosten entstehen, haben sich bereits beteiligt. Interessierte Geschäftsleute können sich unter Tel. 07416/52319 bzw. unter f.willatschek@wieselburg.at informieren und anmelden.Der Info-Container für die Umfahrung in Wieselburg, der sich in der Nähe der Bundesstraßenkreuzung in Mühling befindet, stellt ein absolutes Novum im Land Nieederösterreich dar und ist täglich von 8 Uhr bis 17 Uhr für Besucher geöffnet.Mehr als 2.000 Lkws und rund 14.000 Pkws fahren täglich durch das Zentrum von Wieselburg. Mit der Umfahrung geht nun ein langgehegter Wunsch der Wieselburger Bevölkerung einerseits und der zahlreichen Benutzer der Straße der gesamten Region bis ins hinein ins Ötscherland andererseits in Erfüllung.