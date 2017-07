Tolle "Anbrat-Tipps" für unsere Scheibbser Leser

17.07.2017, 13:32 Uhr

Im Bezirk Scheibbs ist Grillen derzeit Volkssport Nr. 1. Ein Lokalaugenschein in Marbach an der Kleinen Erlauf.

Tipps von der Profi-Grillerin



BEZIRK SCHEIBBS. Grillen wird immer beliebter, Baumärkte verzeichnen Rekordumsätze mit der heißen Ware. Die Bezirksblätter haben die Vize-Staatsmeisterin im Grillen Christa Eppensteiner in Marbach an der Kleinen Erlauf besucht und ihr die besten Rezepte abgeschaut.Christa Eppensteiner aus Marbach an der Kleinen Erlauf gibt mit fünf Freundinnen als "Most4tler Griller Ladies" Grillkurse für Interessierte aus unserer Region. Außerdem hat sie Anfang Mai sogar den Vize-Staatsmeistertitel im Grillen geholt. Wir haben ihr auf die Finger geschaut."Ganz einfach sind folgende drei Rezepte: Zunächst mariniere ich Faschiertes mit Salz, Pfeffer, Paprika edelsüß und Curry-Madras. Dann nimmt man einfach ein Stück Käse und wickelt es in das Faschierte ein, steckt das Ganze auf einen Spieß und es kommt dann auf den Grill. Beim zweiten Rezept werden grüne und gelbe Zucchini mit einem Sparschäler in ganz dünne Scheiben geschnitten. Das Faschierte wird in die Zucchini eingerollt und auf einen doppelten Spieß gesteckt. Beim dritten Tipp braucht man nur einen Champignonkopf, entfernt den Stiel und stellt ihn auf den Kopf. Ein Stück Mozzarella, das zuvor mit Kräutersalz bestreut wir, wird dann in den Champignonkopf gesteckt und das Ganze kommt auf den Grill. Auf diese Art und Weise kann man sehr schnell und einfach köstliche Gerichte für seine Liebsten am Grill zubereiten", erzählt Grill-Expertin Christa Eppensteiner aus Marbach.

Der richtige Grill ist wichtig



Natürlich ist man beim Grillen auch auf das geeignete Material angewiesen. Unmittelbar neben dem Holzfachmarkt der Firma Griessler in Scheibbs gibt es eine Gartenabteilung, wo man beim Kauf eines Grillgeräts von Fachkräften bestens beraten wird."Zunächst stellt sich die Frage, welche Bedürfnisse man hat. Will man sich Zeit nehmen und das typische Grillerlebnis genießen, ist Holzkohle angebracht. Aber auch Gas- und Elektrogeräte werden immer beliebter, da man mit diesen einfach schneller ist. Weil die meisten Kunden im Bezirk Scheibbs aber über einen Garten verfügen, ist bei uns der klassische Holzkohlengrill nach wie vor am beliebtesten", verrät Harald Pyringer von der Firma Griessler in Scheibbs.