Hotel-Abriss in Scheibbs: Das Hudl-Haus ist bereits Geschichte

20.04.2018, 15:20 Uhr

In Scheibbs sind die Abbrucharbeiten beim ehemaligen Hotel Hofmarcher bereits voll im Gange.

Das Hudl-Haus ist Geschichte



Wohnen, leben und einkaufen in Scheibbs



SCHEIBBS. In Scheibbs hat man vor Kurzem mit den Abbrucharbeiten beim Hotel-Areal in der Altstadt begonnen.Das Hudl-Haus in unmittelbarer Nachbarschaft des Hotels ist bereits Geschichte,der Hotel-Komplex entlang der Bahnhofstraße folgt innerhalb weniger Wochen. Damit die Abrissarbeiten problemlos über die Bühne gehen können, wurde von der Stadtgemeinde Scheibbs ein umfassendes Verkehrskonzept entwickelt, welches trotz aller Baumaßnahmen den Verkehrsfluss im Stadtzentrum weiterhin ermöglicht.Gemeinsam mit der Volksbank NÖ als Finanzierungspartner wird die Top3 BauplanungsGmbH gleich nach den Abbrucharbeiten ein Wohn- und Geschäftsgebäude mit Tiefgarage, Handelsflächen, einem attraktiven Gastronomiebereich an der Erlaufseite mit großzügigem Gastgarten sowie in den Obergeschossen zehn Eigentumswohnungen und acht Hotelzimmer auf insgesamt 2.900 Quadratmetern Nutzfläche errichten.Weitere Infos zur Top3 BauplanungsGmbH gibt's hier