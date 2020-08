SCHWAZ. Personen, die sich am 16. August abends im Cafe „Luna“ in Schwaz aufhielten, sollen auf Gesundheitszustand achten.

Denn nachdem für eine Person seit Mittwochabend, ein positives Coronavirus-Testergebnis vorliegt, die sich in der potentiell ansteckenden Zeit auch in einem Lokal in Schwaz aufgehalten hat, unternimmt die Gesundheitsbehörde vorsorglich einen öffentlichen Aufruf: Die im Nachhinein positiv getestete Person besuchte am Sonntag, den 16. August 2020, zwischen 21 und 24 Uhr das Cafe Luna in Schwaz. Die direkten, der Gesundheitsbehörde nach derzeitigem Stand bekannten Kontaktpersonen wurden bereits vonseiten der Behörde verständigt. Vorsorglich werden auch weitere Gäste, die sich zum genannten Zeitpunkt im Cafe aufhielten, angehalten, auf ihren Gesundheitszustand zu achten.