Egal in welchen Farben deren Tracht leuchten, mit welchem Dialekt die Mitglieder zueinander sprechen oder wie viele sie sind, alle Schützen verbindet ihre Liebe zur Heimat, Standhaftigkeit, Verlässlichkeit und Geselligkeit. Und genau diese Tradition der Kompanien in Tirol, mit deren Werten, findet den Höhepunkt im jährlichen Schützenbataillonsfest, das die SK Eben-Maurach, vom 15. – 17. Mai 2020, austrägt.

Und wenn eine Region wie diese, rund um den Achensee, vom Guffert bis zum Ebnerjoch, sich trifft, zusammentut, Freunde einlädt und einfach die Gemeinschaft feiert, dann kann dabei nur etwas Gutes hervorkommen. Wie oft vergessen wir heute, in einer Welt wo die Achtsamkeit stückweise verloren geht, sich bewusst für das Miteinander zu entscheiden?

Das Schützenfest in Maurach soll Groß und Klein, Jung und Alt, Gäste und Einheimische verbinden und die Tradition hochleben lassen. Eine Tradition, die von den Eltern, Großeltern, mit auf den Weg gegeben wurde und es absolut wert ist fürs Weitergeben und Weiterleben. Und damit sich das Fest in Erinnerungen, aber auch für die Natur als nachhaltig gestaltet, setzt die Schützenkompanie Eben-Maurach alles daran, den ökologischen Fußabdruck der Festivität klein zu halten. So wird versucht den Plastikverbrauch zu reduzieren und wo immer es geht, auf Alternativen umzuschwenken.