Kürzlich fand in Imst mit der Jungkuhexplosion die erste gemeinsame Schau der Jungzüchter aller Rassen statt, wobei sich auch die Züchter aus dem Bezirk erfolgreich präsentierten.

IMST/SCHWAZ. Der Name wurde sinnbildhaft so gewählt, weil die Jungzüchter damit den Startschuss für die erste gemeinsame Veranstaltung der Jungzüchter unter dem Dach der Rinderzucht Tirol dokumentieren wollen. Sie soll ein sichtbares Zeichen sein für den erstmaligen gemeinsamen Auftritt und eine gemeinsame Zukunft aller Jungzüchter in Tirol. Tausende Besucher folgten der Einladung der Jungzüchter in das Agrarzentrum nach Imst und ließen die Jungkuhexplosion zu einem überwältigenden Züchterfest für unsere Jugend werden.

Jungzüchter

Fast 300 Jungzüchter stellten ihre Jungkühe von neun Rassen den beiden Preisrichtern vor. Diese zeigten sich begeistert vom großen Publikumsandrang verbunden mit der großen Begeisterungsfähigkeit der Jugend. Schlussendlich kürten sie folgende Gesamtsieger vom Bezirk Schwaz: Fleckvieh: Gesamtsieg: RAKETE (Rau) von Marco Gramshammer aus Vomp. Eutersieg: ZARIN (Rio) von Hannes Klocker aus Hart i. Z. Fleckvieh x Red Holstein: Gesamtsieg: MAYA (Arvis RC) von Michael Eberharter aus Hippach. Eutersieg: PETTY (Mint) von Matthias Kreidl aus Hart i. Z. Braunvieh Eutersieg: BROOKE (Blooming) von Lukas Taxacher aus Fügen Jersey Eutersieg: HELENE (Zayd) von Theresa Geisler aus Tux.