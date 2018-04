BH Schwaz führt einen „Servicemontag“ ein

24.04.2018, 18:08 Uhr

SCHWAZ. Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf und BH Michael Brandl beschlossen vergangene Woche eine Einführung des „Servicemontags“ bezüglich der Vorbereitung von Betriebsanlagenverfahren für die Unternehmer des Bezirks. LR Zoller-Frischauf lobte dabei die Initiative zur Erweiterung des Serviceangebots der Bezirksverwaltung: „Die unbürokratische Abwicklung von Betriebsanlageverfahren erfordert eine gute und intensive Vorbereitung, um das Verfahren rasch und bestmöglich durchzuführen. Die Einführung eines eigenen Vorbereitungssprechtages für die Unternehmerinnen und Unternehmer ist deshalb ein weiterer Meilenstein zur Optimierung der Dienstleistungen im Interesse der Wirtschaftstreibenden. Zielgruppe des „Servicemontags“ sind alle Unternehmerinnen und Unternehmer im Bezirk, welche eine gewerbliche Betriebsanlage errichten und betreiben wollen, egal in welchem Planungsstadium. Eine Rücksprache sollte grundsätzlich so früh wie möglich gelingen. Angesprochen werden vor allem auch Betriebe, die vor der Übergabe stehen. „Hier gibt es oft große Ängste, welchen wir mit spezifischen Beratungen entgegentreten wollen. Gerade im Tourismus werden in den nächsten Jahren zahlreiche Betriebe übergeben werden. Hier möchten wir helfen, diese Übergaben zu erleichtern“, so LRin Zoller-Frischauf und BH Brandl. Die BH Schwaz ist bereits bisher für ihre hohe Dienstleistungsqualität im gewerbeintensiven Bezirk bekannt. Im Bereich der Betriebsanlagenverfahren befindet sich die BH Schwaz mit einer Durchschnittsdauer von nur 46 Tagen bei über 300 Verfahren im Jahr schon im Spitzenfeld. Das Zusammenspiel von Wirtschaft und Verwaltung soll nun weiter optimiert werden. Der Sprechtag zur Vorbereitung von Betriebsanlagenverfahren soll künftig jeden Montagvormittag im Zeitraum von 9 bis 12 Uhr stattfinden. Voraussetzung ist eine Voranmeldung (per E-Mail oder Telefon).