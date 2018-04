RMagazin Buchtipp: Tanja Berlin – „Frühling, Sommer, Äpfel, Winter“

30.04.2018, 13:53 Uhr

Kreativ, nicht nur im Frühling – von Mirjam Dauber.

DIY boomt: ob Marmelade einkochen, Pullover stricken, Sommerkleider nähen oder Blumenarrangements binden – die Vielfalt an kreativen Aktivitäten, die in der Freizeit mit Leidenschaft verfolgt werden, ist eine schier unendliche. Ebenso zahlreich sind die Neuerscheinungen in diesem Sachbuchsegment. Die deutsche Bloggerin Tanja Berlin („Zuckersüße Äpfel“) hat im Vorjahr ein besonderes Exemplar vorgelegt: Nach Jahreszeiten gegliedert präsentiert sie Schönes und Schmackhaftes, Ideen für Fortgeschrittene und AnfängerInnen, immer aber liebevoll und reich bebildert. Um einen Fliegenpilzhocker aus alten Baumstämmen anzufertigen, braucht es relativ wenig Vorerfahrung, das Ergebnis aber ist ein spezieller Eyecatcher für Terrasse oder Garten. Wer sich erst einen Kräutergarten in der Zinkwanne angelegt hat, wird vermutlich auch das zwei Seiten zuvor beschriebene Kräutersalz herstellen oder die grünen Blättchen in den Teig für pikante Muffins mengen. Zieht der Sommer ins Land, schwelgen wir in schwedischer Erdbeertorte und roter Limonade, um gut gestärkt Blumenbilder zu fertigen oder Lavendellichter zu basteln. Interessante Tipps für Herbst und Winter folgen und man ist versucht, schon einmal die schönsten davon auswählen. Für jene, die den Jahreszeiten mit allen Sinnen begegnen wollen! (md)