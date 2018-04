RMagazin Buchtipp: Veit Heinichen – „Scherbengericht. Commissario Laurenti vergeht der Appetit“

30.04.2018, 13:50 Uhr

Commissario Laurenti bittet zu Tisch – von Mirjam Dauber.

Back in town. Nach 17 Jahren im Gefängnis ist Aristèides Albanese der Grieche, genannt Athos, zurück in Triest. Im Gepäck hat er nicht nur jede Menge Erfahrung als Koch und Restaurantleiter eines Gefängnislokals, sondern auch kulinarische Rachegelüste. Eine Verschwörung von zwölf Zeugen hat ihn seinerzeit hinter Gitter gebracht, er verlor seine Trattoria, sein Sohn kennt ihn nicht. Auch eine kleine Wohnung, Erbe seiner ermordeten Mutter, rissen sich andere unter den Nagel. Commissario Proteo Laurenti gehört freilich nicht zur korrupten, skrupellosen und raffgierigen Schickeria Triests, doch auch er erinnert sich gut an den fast zwei Jahrzehnte zurückliegenden Fall. Als ermittelnder Beamter erkannte er die Ungereimtheiten in den Zeugenaussagen, ging ihnen nach, ohne Erfolg, gab auf, ein spiegelglattes Parkett, das es zu meiden galt, wollte man nicht als Verkehrspolizist in die Peripherie abgeschoben werden. Athos hat auch Verbündete: allen voran Tante Milli (sehr liquide!) und Aahrash, pakistanischer Flüchtling, der Seite an Seite mit ihm kochend die Haftzeit verbüßte. Gemeinsam bauen sie ein Lokal auf, inmitten des feindlichen Dreiecks aus Politik, Verwaltung und Geldadel. Doch was treibt Athos sonst noch an? Warum steigt er heimlich in Wohnungen ein und kocht dort unter Verwendung einer beträchtlichen Menge an Rizinusöl auf den ersten Blick liebevoll zubereitete Gerichte? Commissario Laurenti, familiär gefordert wie eh und je, ermittelt an unterschiedlichen Tatorten. Schließlich gibt auch der Tod einer reichen englischen Reederin das eine oder andere Rätsel auf. Doch wäre es kein Krimi von Veit Heinichen, würden sich die Fäden nicht am Ende schön langsam und nach dem umfangreichen Genuss kulinarischer Köstlichkeiten entwirren lassen. Krimispannung für Feinschmecker! (md)