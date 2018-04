Wohnen & arbeiten im Grafhaus

23.04.2018, 08:08 Uhr

Das historisch interessante Gebäude in der Franz-Josef-Straße 12 in Schwaz wird zurzeit renoviert.

Verschiedene Namen

SCHWAZ. Es hat bereits viele Namen gehabt, das Haus in der Schwazer Franz-Josef-Straße Nummer 12. Auch viele Legenden und Mythen ranken sich um dieses Gebäude, das mitten in der Hochblüte der Bergbauzeit um 1500 in Schwaz gemeinsam mit vielen anderen Häusern im heutigen Stadtkern entstanden ist.Damals wurde es von der Gewerkenfamilie Firmian bewohnt. Aus dieser Zeit stammt auch der Mythos, dass Kaiser Maximilian inkognito in diesem Haus genächtigt hätte. Der Kaiser und mit ihm zu späterer Stunde auch der Kaufmann Fugger feierten und konsumierten derart viel, dass der Kaiser schließlich "blau" ins Bett ging. Daher lässt sich einer der vielen Namen, nämlich "Blaues Haus", ableiten.Auch der Name "Zum Elefanten" kommt nicht von ungefähr. Der Elefant Soliman, ein Geschenk an Kaiser Maximilian II, soll auf seinem Weg von Italien über die Brenner-Route nach Wien in den extra für ihn gegründeten Schönbrunner Tiergarten auch an diesem Haus vorbeigekommen sein. Den endgültigen Namen "Gasthof zum Elefanten" erhielt das Haus erst zu Zeiten Maria Theresias, die in einer Gerechtsamen die Gasthoftätigkeit erlaubte.

Das Grafhaus heute

Was es bedeutet, in einem derart geschichtsträchtigen Haus mitten in Schwaz zu wohnen und zu arbeiten kann ab Juni selbst erlebt werden. Die Besitzer sind seit Jänner mit der Komplettsanierung und -renovierung beschäftigt.Im ersten Stock wird bereits Anfang Juni die Praxis des Facharztes Dr. Martin Koidl eröffnet.Mit Juni können zwei Geschäftsflächen sowie acht Wohnungen bezogen werden. Es stehen noch sowohl Wohnflächen als auch Geschäftsflächen zur Verfügung. Die Geschäftsflächen haben eine Größe von 147 m² beziehungsweise 90 m². Sie sind geeignet für Ärzte, als Büroräumlichkeiten, für Rechtsanwälte oder auch – historisch geeignet – als Verkaufsräumlichkeiten oder für die Gastronomie. "Die Geschäftsflächen sind je nach Mieter zu adaptieren und sehr spezifisch ausbaubar", erläutert Gerhard Mariacher von der Firma Mariacher Real Estate Immobilien GmbH. Auch Wohnfläche sind noch verfügbar. Diese haben eine Wohnfläche von 65 m² bis 120 m². Bei Interesse an den Geschäftsflächen und Wohnungen erhalten Sie Informationen bei der Firma Mariacher Real Estate Immobilien GmbH bei Frau Magdalena Schiestl, Tel.: 0676/911 911 0, magdalena@mariacher.at