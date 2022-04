Ein dichtes Programm rund um Ostern und damit die Feierlichkeiten zum Tod und zur Auferstehung Christi können Besucherinnen und Besucher in der Simmeringer Glaubenskirche erleben.

Auftakt ist am Gründonnerstag um 17:00 mit dem gemeinsamen Tischabendmahl in der Glaubenskirche. Am Karfreitag gibt es zwei Gottesdienste - um 10 Uhr in der Glaubenskirche in der Braunhubergasse und um 15 Uhr in der Heilandskirche neben dem dritten Tor zum Zentralfriedhof. Die Osternacht wird am Samstag um 21 Uhr in der Glaubenskirche mit einer Osterjause und dem traditionellen Osterfeuer gefeiert. Und am Sonntag können sich die Kinder oder auch etwas Älteren um 10 Uhr beim Ostereiersuchen in der Glaubenskirche austoben.

„Karfreitag ist Basis der Auferstehung“



Selbstverständlich werde bei allen Angeboten auf größtmögliche Coronasicherheit geachtet, betont Anna Kampl, die Pfarrerin der evangelischen Pfarrgemeinde Simmering. Zugleich bedauert Kampl einmal mehr, dass der Karfreitag nicht mehr als Feiertag anerkannt wird, wie es bis vor drei Jahren für Evangelische, Evangelisch-Methodistische und Altkatholiken der Fall war. „Der Karfreitag ist die Basis der Auferstehung. Er erinnert uns, vor Leid nicht die Augen zu verschließen. Er zeigt aber auch, dass Leid überwunden werden kann und gibt damit Hoffnung. Diese besondere Bedeutung des Karfreitags verdient einen Feiertag.“