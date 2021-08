Öttern: Eine 67-Jährige Frau stürzte im Schluchtenweg 20 Meter ab. Die Oberkärntnerin erlitt dabei Verletzung unbestimmten Grades. Die Spittaler WOCHE wünscht baldige Genesung,

MILLSTATT. Eine 67-jährige Oberkärntnerin unternahm heute mit ihrer Schwester eine Wanderung im Schluchtenweg in Öttern. An einer steilen Stelle geriet die Frau aus dem Gleichgewicht und stürzte 20 Meter rückwärts die Schlucht hinab. Ihre Schwester verständigte die Rettungskräfte, da es ihr aufgrund der Steilheit des Geländes nicht möglich selbst zur Verunfallten abzusteigen. Beamte der Polizeiinspektion Millstatt, ein Mitglied der AEG Spittal, ein Bergrettungsmitglied sowie das Rote Kreuz und der Rettungshubschrauber RK1 rückten zur Hilfe an.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Das Rote Kreuz führte mit der Crew des Rettungshubschrauber "RK1" die Erstversorgung durch. Danach wurde die 67-jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach geflogen.