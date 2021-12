Die 2. Klassen des "Fritz Strobl Schulzentrums Spittal/Drau" haben die Turnstunde im Freien genossen.

SPITTAL. Den Neuschnee haben die Schülerinnen und Schüler der zweiten Klasse des „Fritz Strobl Schulzentrums“ im Spittaler Stadtpark genutzt, um sich im Rahmen der Turnstunden im Freien zu bewegen. Auf Initiative der Pädagogin Christa Drussnitzer durften die Schülerinnen und Schüler rodeln und verschiedenste Figuren im Schnee bauen. Eine tolle Alternative zum Unterricht im Klassenraum, die Freude bereitet hat. "Es war eine Wohltat für Geist und Seele der Schüler, die frisch und tief verschneite Winterlandschaft in vollen Zügen zu genießen", erklärt die Lehrerin.

Aktiver Unterricht

Dass der Schulalltag auch aktiv gestaltet werden kann, wird im Fritz Strobl Schul-#%zentrum in Spittal unter Beweis gestellt. Gerade in Zeiten wie diesen ist es pädagogisch wertvoll, den Unterricht in der Natur zu genießen. #%Pädagogin Christa Drussnitzer nutzte mit den Schülern die Zeit, um die Turnstunde im Freien zu verbringen: „Es war eine willkommene Abwechslung, mit roten Näschen und geröteten Wangen kehrten die Kinder von ihrem #%Ausflug in den Schnee in den Unterricht wieder zurück.“ Ein Schultag, der wohl allen große Freude bereitet hat.