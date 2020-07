Vön Sörg nach Dreifaltigkeit

Am Sonntagsberg in den Wimitzer Bergen auf 1180 m Seehöhe steht die in Holzblockbauweise errichtete Kirche „Hl. Dreifaltigkeit am Gray“. 1724 wurde die Kirche erstmals erwähnt und 1785, nachdem der gemauerte Chor und die nördlich liegende Sakristei errichtet wurde, zur Pfarrkirche erhoben. Der Legende nach erschien an diesem Ort einem frommen Bauern, später auch dem Pfarrer aus Obermühlbach, die Heilige Dreifaltigkeit.

Beim Jägerwirt kann man ausgezeichnet essen, den Kräutergarten besichtigen und im Gästehaus Urlaub machen.

Unsere Wanderung begann in Sörg und führte auf gut begehbaren und beschilderten Wegen über den Sörgerberg zum Sonntagsberg nach Dreifaltigkeit. Wer nicht gerne wandert erreicht diesen schönen Ort natürlich auch mit dem Auto.

Tourdaten hin und zurück: 18 km, 562 Höhenmeter, ca. 4 – 5 Std.