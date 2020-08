8. August ist Weltkatzentag

Katzenfreunde und Tierliebhaber feiern seit 2002 weltweit am 8. August den Weltkatzentag oder auch den sogenannten internationalen Katzentag. Er wurde von der International Fund for Animal Welfare ausgerufen und jedes Jahr praktiziert. Zirka 60 Millionen Katzen leben in Europa. Studien zufolge besitzen somit ca. ein Drittel der Österreicher eine Katze. Somit ist die Katze das beliebteste Haustier überhaupt.

Und hier ein paar Bilder für euch alle: