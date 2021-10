Der Friesacher Ralf Kernmayer widmet sich seit vielen Jahren der Tiffany-Technik und die Bandbreite seiner aufwändigen Arbeiten ist groß.

FRIESACH (pp). Der Filmklassiker „Frühstück bei Tiffany“ aus dem Jahr 1961, mit Audrey Hepburn in der Hauptrolle, ist vielen ein Begriff. Weniger bekannt ist, dass der Sohn der berühmten New Yorker Juwelierfamilie, Louis Comfort Tiffany gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine neue Technik der Bleiverglasung entwickelte. Der Jugendstilkünstler hat dieser besonderen Form der Glasverarbeitung somit seinen Namen gegeben und sie wurde zunächst bei der Fertigung von Kirchenfenstern angewendet.

Vielfältige Ausdrucksformen

Verschiedenste Größen und Farben von Glasstücken in zahlreiche Formen bringen zu können, übte auf Louis Comfort Tiffany eine große Anziehungskraft aus. Ähnlich ergeht es Ralf Kernmayer: „Die vielfältigen Ausdrucksformen von farbigem Glas sind faszinierend“, schwärmt der Friesacher.

Was als Hobby begann, wurde im Lauf von mehreren Jahrzehnten zu einer hohen Professionalität, die dem Glaskünstler große Wertschätzung bei Kunden von nah und fern eingebracht hat. „Zuerst waren es kleine Scheiben von Grablaternen, die ich gemacht habe und nachdem mir das ganz gut gelungen ist, habe ich mich sukzessive größeren Herausforderungen gestellt“, erinnert sich Kernmayer.

Zahlreiche Variationen

„Anfertigung von Kunstverglasung, Spiegel, Uhren, Lampenschirme, Leuchtobjekte, Teelichter, Fensterbilder und vieles mehr“, steht auf der Visitenkarte des Kunsthandwerkers, der sein Gewerbe nebenbei ausübt und hauptberuflich als Vertragsbediensteter beim Finanzamt beschäftigt ist.

Anhand dieser Aufzählung lässt sich die Fülle von verschiedenen Kunstgegenständen aus Glas erahnen, die mit der Tiffanytechnik hergestellt werden können. „Ob groß oder klein, meine Ansprüche an die Qualität der Sachen sind immer besonders hoch“, betont der 59-Jährige. Für jedes Stück nimmt er sich viel Zeit und so entstehen außergewöhnliche Unikate mit individueller Note.

Langer Prozess

Klassiker, wie Steh- oder Hängelampen zählen nach wie vor zu jenen Wohnaccessoires, die dem Vater dreier erwachsener Kinder sehr viel Arbeit abverlangen: „Wenn man, zum Beispiel, für einen Schirm 80 Glasteile vorsieht und weiß, dass ich in einer Stunde gerade einmal drei anfertigen kann, dann bekommt man ungefähr eine Vorstellung über den zeitlichen Aufwand“, sagt Kernmayer.

Nichtsdestotrotz zählt so ein Schmuckstück zu jenen Gegenständen, deren Fertigung ihm große Freude bereitet. Die Arbeit erfordert ein hohes Maß an Konzentration und eine gehörige Portion Respekt vor dem Werkstoff: „Glas kann schärfer als eine Rasierklinge sein und die Verletzungsgefahr ist nicht zu unterschätzen“, spricht der Kleinunternehmer aus eigenen Erlebnissen, die ihm zwar etwas Blut gekostet haben, aber allesamt gimpflich verlaufen sind.

Massenanfertigungen sind dem Tiffany-Experten fremd und daher wird den Kunden manchmal einiges an Geduld abverlangt: „Wenn man dann sieht, wie sehr sich die allermeisten Käufer über das Ergebnis freuen, dann ist das der größte Lohn“, sieht sich Ralf Kernmayer in seiner Arbeit bestätigt.

Kontakt

Ralf Kernmayer

Kunstgegenstände aus Glas

Olsastraße 5, 9360 Friesach

Tel.: 0664/414 26 21