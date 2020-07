Der Liebenfelser Gynäkologe Markus Ziegler übernahm die freiwerdende Kassenstelle in Althofen. Für die Räumlichkeiten seiner ehemaligen Wahlarztpraxis in St. Veit sucht Ziegler einen Nachfolger.



ST. VEIT, ALTHOFEN. Der Liebenfelser Markus Ziegler, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, ordiniert seit Kurzem in Althofen. Die Ordinationsräume befinden sich im Haus der Salvator Apotheke im 2. Stock, sie sind barrierefrei zugänglich.

Schritt in Selbstständigkeit



Ziegler übernahm die freiwerdende Kassenstelle in Althofen von Gynäkologen Bernd Ellersdorfer, der nach Klagenfurt wechselte.

„Der Schritt nach Althofen war nicht geplant und bereitete mir mehrere schlaflose Nächte“, freut sich der Gynäkologe nun über die Selbstständigkeit. „Die Lebensqualität hat sich natürlich verbessert".

Hebamme vor Ort



Neben Ziegler kümmert sich sein kompetentes Team mit Beatrix Steindorfer und Gisela Maier um die Patienten. „In der Frauenarztpraxis erhalte ich Unterstützung von meiner Frau Sigrid, die auch als Hebamme in der Geburtshilfeabteilung des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in St. Veit tätig ist“, verrät Ziegler.

Seit Oktober 2007 war Ziegler im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit tätig, seit 2008 arbeitet er als Oberarzt auf der Gynäkologie und Geburtshilfe.

Nachfolger gesucht



Mit der Übernahmen des Kassenvertrag in Althofen beendete Ziegler seine Tätigkeit als Wahl- und Spitalsarzt in St. Veit. Für die Räumlichkeiten seiner ehemaligen Wahlarztpraxis in St. Veit sucht Ziegler einen Nachfolger. „Ich habe meine Ordination in St. Veit sehr schön umgebaut. Dann kam der berufliche Umzug nach Althofen“, sagt Ziegler. Die 125 m² großen Räumlichkeiten befinden sich bei der BKS St. Veit.