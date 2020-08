Ein wahrlich traumhafter Sommerabend und die Altstadt von Althofen, rund um den Salzburger Platz, und eine Komödie, die in den Sommer passt, das waren die Zutaten für ein erfolgreiches Sommerkino, das gestern über die Bühne ging.

Neben vielen BesucherInnen konnte der Organisator STR Wolfgang Leitner auch den Vzbgm. Arno Goldner und GR Ernst Kohla herzlich begrüßen. "Das perfekte Geheimnis" oder alles was rund um ein Gemeinschaftsspiel so schief gehen kann, stand am Programm und verleitete die Anwesenden zu wahren Lachsalven.

Natürlich wurde das Kino-Feeling noch durch das Angebot von Elisabeth Egger vom Gasthof zur Post ergänzt. Popcorn, Brezen und ein reichhaltiges Getränkeangebot konnten, selbstverständlich Corona-gerecht genossen werden.

"Schön, diese Menge an Leute, viele darunter junge MitbürgerInnen, in der Altstadt zu sehen, die selbstverständlich interessante Inhalte zu genießen! Eigentlich kein Geheimnis, allerdings brauchte es Jahrzehnte, bis die Stadt das so organisieren konnte", so Leitner.