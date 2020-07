Weitere neun versuchte Überweisungen wurden vom Kontrollsystem der Bank verhindert.



BEZIRK ST. VEIT. Gestern am Vormittag rief ein bisher unbekannter Täter eine 42-Jährige am Festnetztelefon an und gab an, dass alle Computer der Familie gefährdet seien. Sie solle eine Computerlizenz für 99 Euro erwerben. Dem Anrufer wurde daraufhin der Zugriff auf Mobiltelefon und Laptops gewährt und es wurden ihm die Bankdaten bekannt gegeben.

Tausenden Euro überweisen



Wie die Frau gegen 17.15 Uhr feststellte, waren von ihrem Konto mehrere Tausend Euro überwiesen worden. Weitere neun versuchte Überweisungen wurden vom Kontrollsystem der Bank verhindert.