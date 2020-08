Lions Clubs Althofen Hemmaland beteiligt sich an der weltweiten Brillensammelaktion von Lions Clubs lnternational.

ALTHOFEN. Eine große Menge an Altbrillen, aber auch nagelneue Kinderbrillen, übergaben die Althofner Optikermeister Alfred und Markus Weghofer für die weltweite Brillensammelaktion von Lions Clubs lnternational. Die Brillen werden in der Optikerschule in Hall in Tirol aufbereitet und über die Lions-Organisation an die Empfänger in den ärmsten Ländern der Welt weitergegeben. Eine Delegation des Lions Clubs Althofen Hemmaland konnte sich bei der Übergabe der Brillen persönlich bei Familie Weghofer bedanken.

Foto (v.l.n.r.): Ingo Pink, Markus und Alfred Weghofer, Edith Pobaschnig, Präsidentin Wilma Warmuth und ID Walter Zemrosser