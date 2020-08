Der 59-jährige Verwaltungsrichter Walter Zemrosser ist Spitzenkandidat der "Liste für Alle".



ALTHOFEN. Nachdem Bürgermeister Alexander Benedikt bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 28. Februar 2021 nicht mehr kandidiert, wird der Althofner Jurist Walter Zemrosser die "Liste für Alle" anführen. "Ich werde mich mit ganzer Kraft für die Bürger der Stadt einbringen", ist es für Zemrosser eine große Ehre, als Spitzenkandidat der LFA anzutreten.

Die Schwerpunkte



Es ist ein Glück, dass man in Altofen auf hervorragende Arbeit aufbauen kann, merkt Zemrosser an. Nun kristallisieren sich Schwerpunkte heraus. In der vergangenen Periode wurden viele Vorarbeiten geleistet, da könne man nun ansetzen. Jede Periode erfordere ihre Akzente, die kommende stehe für ein offensives Erscheinungsbild der Stadt. "Dazu zählt die Gestaltung des Hauptplatzes, der Gehsteige und Gehwege. Althofen soll noch bunter werden." Außerdem solle Althofen wieder dem Ruf als Blumenstadt gerecht werden. "Ich möchte eine Blumen- und Baumoffensive starten. Gerade in Zeiten der Klimaerwärmung sind solche Maßnahmen wichtig", meint Zemrosser.

Die Innenstadt



Ein Schwerpunkt des 59-Jährigen ist die Entwicklung der Innenstadt. Die Frequenz und das Angebot an Geschäften solle erhalten beziehungsweise verbessert werden. "Althofen hat als Kur-, Bildungs- und Einkaufsstadt so viele gute Grundlagen, diese möchte ich mit Erfolgsaussichten angehen."

Da viele Familien mit Kindern sowie junge Menschen in der Stadt leben, möchte er auch dahingehend Angebote schaffen. Geplant sei beispielsweise eine Offensive für Kinderspielplätze. Zudem findet Zemrosser, dass Althofen einen Kulturverantwortlichen braucht. Das Credo des Althofners: "Wenn man Dinge anfängt, muss man sie auch durchführen."

Gemeinsames Tun



Auf Ebenen einer Gemeinde sind politische Streitereien nicht angebracht, findet Zemrosser. "Ich möchte darüber Gespräche mit den anderen Fraktionen führen. Ich glaube, dass die Bürger in dieser schwierigen Zeit eine gemeinsame, positive Arbeit der Gemeindeverantwortlichen erwarten."

Zur Person

Walter Zemrosser ist verheiratet und Vater dreier erwachsener Kinder. Der Verwaltungsrichter widmet sich in seiner Freizeit der Natur, dem Singen und seiner Familie. Zemrosser ist Obmann vom Gemischten Chor Althofen und ist zudem karitativ tätig.

Zemrosser war Gründungsmitglied der "Liste für Alle". Die LFA ist das erste Mal bei den Gemeinderatswahlen 1991 angetreten, die überparteiliche Bürgerliste konnte mit Manfred Mitterdorfer gleich den Bürgermeistersessel erobern. Achteinhalb Jahre fungierte Zemrosser als sein Vize.

"Ich möchte nun ein attraktives Team zusammenstellen, eine optimale Mischung von bewährten Routiniers und neuen Kräften", freut es Zemrosser, dass ein Großteil der Fraktion bereit ist, weiter zu arbeiten.