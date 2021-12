Nicht nur im Sommer zieht es mich in diese wunderschöne Gegend wo ich schon schöne Tage verbracht habe. Besonders wenn es frisch geschneit hat so wie bei meinem letzten Besuch, haben diese beiden Teiche ihren besonderen Reiz. Eingebettet in der Winterlandschaft, kein Mensch weit und breit lag diese Idylle vor mir, es war wie in einem Wintermärchen.