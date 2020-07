Landesmeisterschaft Kleinkalibergewehr 50 Meter 2020

Am 25.07.2020 und 26.07.2020 fand unter strengen Auflagen, die Landesmeisterschaft für Kleinkalibergewehr statt.

Es war eine unter diesen Umständen sehr gelungene Veranstaltung, die vom SV Sankt Veit und dem LSPL Lugger Anton durchgeführt wurde, und bei der die 62 Teilnehmer alle vorgegebenen Gesundheitsrelevanten Auflagen mustergültig befolgten.

Für den Schützenverein Sankt Veit war es eine sehr erfolgreiche Landesmeisterschaft bei der,

6 Einzellandesmeistertitel:

Stippich Lenni, Kohlweg Silke, Fischer Peter, Stippich Anton, Stippich Sonja und Selic Alfred

6 Vizelandesmeistertitel:

Salzer Fabian, Grünkranz Raffael, Rottenhofer Lisa, Rottenhofer Christian, Eder Ferdinand und Grünkranz Silvia sowie,

3 Bronzemedaillen:

Pana Elina, Moser Dominik und Piketz Willi geholt wurden.

Weiters wurden auch in der Mannschaftswertung,

1 Landesmeistertitel

2 Vizelandesmeistertitel sowie ein dritter und ein vierter Platz erreicht.

Der LSPL Lugger Anton bedankte sich nach der Siegerehrung beim SV Sankt Veit unter Obmann Steiner Wolfgang und Schießleiter Eder Ferdinand für ihr fleißiges Engagement, wie auch Fam. Knes Walter und Dunja für die tadellose Bewirtung an den beiden Tagen.